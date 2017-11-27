Прощание с Хворостовским транслируется в прямом эфире

Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников, передает корреспондент РИА Новости.



Прощание с Дмитрием Хворостовским

У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь людей с цветами, которые хотели бы проститься с Хворостовским. На здании филармонии висит большой баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами", из колонок звучат песни в его исполнении. За прощанием последует процедура кремации. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть захоронен в Москве (на Новодевичьем кладбище) и Красноярске.

Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским транслируется в прямом эфире на сайте meloman.ru и на большом экране филармонии в Красноярске.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.