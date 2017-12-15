Российская Национальная Музыкальная Премия собрала звезд всех

В этом году Российская Национальная Музыкальная Премия продолжила традицию абсолютной конфиденциальности – окончательных результатов голосования не знали ни академики, ни организаторы Премии.



Михаил Гуцериев

В этом году награды вручались в пятнадцати основных номинациях: «Легенда отечественной эстрады», «Лучшая поп-группа», «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу», «Лучший танцевальный хит», «Инструменталист года в классической музыке», «Вокалист года в классической музыке», «Городской романс», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Концерт года», «Лучшее музыкальное видео», «Поэт года», «Композитор года», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», «Лучший поп-исполнитель», «Лучшая поп-исполнительница», «Песня года».

Перед началом церемонии несколько сотен зрителей и журналистов окружили ярко оформленную красную дорожку, на которой блистали номинанты и звездные гости.

Торжественную церемонию награждения открыл феерический танцевальный номер под нашумевший хит группы «Грибы» «Тает лёд». Под конец один из танцоров сорвал с себя маску – и зал взорвался аплодисментами, узнав Андрея Малахова, который оказался ведущим вечера. Традиционно Церемонию открыл генеральный директор ГПМ Радио, Президент Премии и Академии российской музыки Юрий Костин, который вручил первую специальную награду «Легенда отечественной эстрады» Льву Лещенко.

– Несколько сотен академиков решали судьбу звезд отечественной музыки. И уже то, что вы все пришли, понимая, что не каждый победит говорит о том, что мы все с вами сегодня победили, – сказал Юрий Костин, обращаясь к коллегам и зрителям переполненного Кремлевского дворца.

Зара и Денис Клявер вышли объявлять победителя в номинации «Лучшая поп-группа» – им стала команда IOWA. После этого на сцену был приглашён основатель и директор музея самой авторитетной мировой музыкальной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе Боб Сантелли, который поздравил номинантов и рассказал о тесной связи РНМП с «Грэмми»: – Я здесь для того, чтобы оказать поддержку и этому шоу, и участвующим в нём артистам. Музыка – это как раз тот инструмент, который нас всех объединяет.

Боб Сантелли вместе с Ларисой Долиной объявили победителя в номинации «Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу». Награда досталась Ёлке за песню «А я тебя нет». После этого актёр и телеведущий Сергей Шакуров анонсировал специальный номер, посвящённый Эдуарду Артемьеву, и вручил легендарному композитору специальный приз «За неоценимый вклад в Российскую музыкальную культуру». В честь композитора прозвучало попурри из его композиций, для исполнения которого был специально сформирован уникальный квартет в составе блестящих музыкантов Георгия Юфы (виолончель), Николая Девлет-Кильдеева (балалайка), Юрия Цалера (пианино) и Лизы Качурак (вокал).

Александр Ревва и Елена Темникова поднялись на сцену, чтобы представить «самые магические композиции, которые раскрепощают людей и помогают им расслабляться», – номинантов категории «Лучший танцевальный хит». Победителем стала группа Estradarada и её композиция «Вите надо выйти».

Художественный руководитель «Оркестра XXI века» Павел Овсянников отметил, что, «хотя классические музыканты нечасто являются гостями подобных церемоний, они успешно представляют Россию на международной арене». После этого дирижер объявил победителя в номинации «Лучший инструменталист в классической музыке», которым уже во второй раз стал блистательный российский музыкант Денис Мацуев. Лучшим вокалистом в классической музыке была признана Анна Нетребко.

Поэт и бизнесмен Михаил Гуцериев вручил награду «Городской романс» Григорию Лепсу за композицию «Я скучаю по нам по прежним». Валерия и Иосиф Пригожин объявили «Лучшего хип-хоп-артиста» – им стал Баста. Он же стал лауреатом в номинации «Концерт года». На этот раз победителя объявил гость и номинант Премии Филипп Киркоров, который следом получил из рук Николая Баскова и Виктории Лопыревой статуэтку Российской Национальной Музыкальной Премии «За вклад в развитие популярной музыкальной индустрии».

Счастливый артист покинул сцену, отправившись за кулисы готовиться к своему выступлению на сцене Кремля, не предполагая, что ему придется вскоре вернуться сюда вновь еще за одной наградой. Сергей Шнуров и Юлия Топольницкая, проснувшаяся знаменитой после выхода клипа на песню «Экспонат», обнаружили, что в номинации «Лучшее музыкальное видео» оказалось три победителя, поскольку голоса жюри между ними распределились поровну. Первым прозвучало имя Филиппа Киркорова, которого не сразу удалось отыскать. Артист буквально вбежал на сцену в тот момент, когда награду в этой же номинации получал Александр Ревва – ему достался приз за клип на песню «Как Челентано». Третьей выигравшей работой стал замечательный клип Сергея Лазарева на песню «Так красиво».

Вручать награду в номинации «Поэт года» поднялся на сцену Игорь Николаев, он поздравил победившего Михаила Гуцериева. Поэт, получивший премию за песню «Сердце – дом для любви», написанную для Таисии Повалий, поблагодарил академиков, отдавших за него голоса, и сказал, что не ожидал своей победы.

– В прошлом году я тоже был номинирован и не получил. Сейчас получилось. Спасибо!

Леонид Агутин и Владимир Пресняков вышли, чтобы объявить «Композитора года», которым стал Игорь Матвиенко. Победителя в категории «Лучшая рок-группа» назвал Григорий Лепс, поначалу, правда, решивший, что в конверте оказались два победителя – «Лайки» и «Би-2». Однако Андрей Малахов невозмутимо объяснил выдающемуся современному исполнителю, что «Лайки» – это название песни, с которой «Би-2» стали лауреатами Премии. Кристина Орбакайте, объявляя победителя в номинации «Лучший поп-исполнитель», которым стал певец Alekseev, не скупилась на комплименты организаторам шоу в Кремле

Лучшей поп-исполнительницей стала Светлана Лобода, награду которой вручил Дима Билан, который также поразил публику своим номером, сопровождавшимся головокружительной постановкой.

Последней парой, вручающей награды, стали ведущий Андрей Малахов и актриса Татьяна Веденеева. Им досталась самая важная номинация – «Песня года». В ней ожидаемо для многих победила композиция «Тает лёд», хотя в этой номинации были представлены достойнейшие исполнители, каждый из которых, по мнению членов Жюри, заслуживает награды.

В финале шоу перед публикой предстала группировка «Ленинград» в полном составе. Планировалось исполнение песни «Вояж», однако Сергей Шнуров попросил разрешения у публики исполнить еще не номинированную на Премию песню «Экстаз», а уже после, под аплодисменты публики, которая не собиралась расходиться, был исполнен легендарный «Экспонат».

Церемония награждения на этот раз была подготовлена на концептуально новом уровне, с применением целого ряда технологических и сценографических инноваций – над ней работала творческая группа во главе с режиссёром «Евровидения-2009» и церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи Андреем Болтенко. Каждый музыкальный номер готовился специально для Церемонии и детально продумывался для того, чтобы органично вписаться в канву церемонии. С музыкальными номерами в этот вечер выступили Ёлка, Баста, Alekseev, Григорий Лепс, Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Тамара Гвердцители, IOWA и группа «Ленинград». Кроме того, зрители смогли услышать песню «Ванюша» в совместном исполнении группы «Моя Мишель», Владимира Кристовского, Льва Лещенко, Вахтанга и Антохи МС, а трио из Димы Билана, Ани Лорак и Полины Гагариной представило композицию памяти Дмитрия Хворостовского. Номер памяти великого русского артиста публика приветствовала стоя.

Среди гостей Церемонии вручения РНМП-2017 были замечены Виктор Дробыш, Наташа Королева, Ани Лорак, группа «А-Студио», Александр Шевченко, Алена Михайлова, Лиана Меладзе, Яна Рудковская, Артур Гаспарян, Катя Лель, Нина Шацкая, Алексей Глызин, Александр Акопов, Александр Вулых, Евгений Григорьев (Жека), Денис Клявер, Анастасия Волочкова, Митя Фомин, юная певица Лада Мишина со своим продюсером Евгением Кобылянским, Максим Покровский, который в следующем году отметит тридцатилетие своей группы «Ногу свело», и многие другие заметные деятели шоу-бизнеса, руководители радиостанций и телеканалов.