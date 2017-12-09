Spotify и Tencent Music обменяются акциями

Компании не сообщают, о какой доле идет речь, говорится лишь о миноритарном пакете акций. На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, писала, что речь идет о приобретении компаниями 10% акций друг друга.

По мнению экспертов, эту сделку компании рассматривают как возможность расширить присутствие на новых рынках. У Spotify 140 млн подписчиков, в том числе 60 млн платных, в 61 стране мира, но в Китае сервис пока не действует.

Tencent Music Entertainment же является крупнейшим игроком на китайском рынке, но на других рынках почти не представлен.

Стоимость Spotify оценивают в $16 млрд. В следующем году компания собирается провести IPO, после чего ее стоимость может вырасти до $20 млрд.

Tencent Music Entertainment стоит $6 млрд, ожидается, что он также может провести IPO в следующем году.