ВУЗ, где учился Хворостовский, возьмет его имя

В понедельник врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что рассматриваются разные варианты увековечивания Хворостовского в городе Красноярске. И речь идет, в частности, о присвоении его имени институту искусств, который он заканчивал, театру оперы и балета, в котором он начинал свою профессиональную карьеру или Большому концертному залу.



Дмитрий Хворостовский

"Вчера прошел учсовет, где единогласно принято решение ходатайствовать о присвоении имени Дмитрия Александровича Хворостовского нынешнему Красноярскому государственному институту искусств", — сказала РИА Новости ректор института Марина Москалюк.

По ее словам, в данный момент вуз объединяется с Красноярским художественным институтом и скорее всего будущей весной будет называться Сибирской государственной академией искусств.

Она отметила, что увековечивание памяти сложный процесс. В данный момент вуз готовит письма родственникам, учредителям и властям. При этом, прежде всего, в институте будут ориентироваться на мнение близких артиста.

Как отметила Москалюк, в свой последний приезд в Красноярск в июне Хворостовский принял предложение стать председателем ассоциации выпускников Красноярского государственного института искусств, где учился. "В самый сложный период мы встречались с Дмитрием Александровичем. Он тепло отзывался об институте, времени обучения, учителях, друзьях. Когда предложила стать председателем ассоциации выпускников вуза, он заулыбался и сказал "конечно", — сказала ректор института.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.