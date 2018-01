Alexandre Desplat завоевал «Золотой глобус» за «Форму воды»

Французский композитор Александр Депла получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Форма воды».

Победителями в номинации «Лучшая песня» стали Бендж Пасек и Джастин Пол, написавшие композицию This Is Me для кинофильма «Величайший шоумен».

Александр Мишель Жерар Деспла — французский кинокомпозитор. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Отель „Гранд Будапешт“», а также восьмикратный номинант на эту премию («Королева», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Бесподобный мистер Фокс», «Король говорит!», «Операция „Арго“», «Филомена»). Лауреат премии «Золотой глобус» за музыку к фильму «Разрисованная вуаль», премий «Грэмми» и BAFTA за музыку к фильму «Король говорит!». Три раза признавался композитором года «Международной академией саундтреков».

Наиболее известен своими саундтреками к фильмам: «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1», «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Королева», «Разрисованная вуаль», «Золотой компас», «Ларго Винч», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Бесподобный мистер Фокс», «Сумерки. Сага. Новолуние», «Король говорит!», «Мой путь».

Номинанты были объявлены 11 декабря 2017 года. Церемония транслировалась в прямом эфире на канале NBC, её ведущим впервые выступил комик Сет Майерс.