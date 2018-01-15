Алина Делисс приближает весну «Черёмухой-сиренью»

Одна из ярчайших звёзд нео-шансона Алина Делисс пробует себя в новом звучании. Нежность блюза и лаунжа в первом альбоме "Я счастливая", задор нео-ретро во втором альбоме "Галактика", проникновенность классической эстрады в третьем альбоме "Мама" - все это этапы творческого пути, благодаря которым певицу признали и на ее родине в Молдове, и в обожаемой ею России. Настало время очередного обновления...



Алина Делисс

Предвестник долгожданной весны, песня "Черемуха-сирень" вышла на новом международном лейбле Polykord Music, объединяющем работы целого ряда успешных европейских продюсеров.

Песня доступна в Apple Music, Google Play,Яндекс Музыка и крупнейших мировых музыкальных маркетах: http://www.smarturl.it/cheremuha.

В 2018-м году Алина Делисс готовит новое шоу в жанре ревю, в которое войдут и ярчайшие номера из предыдущих альбомов и новые хиты. Его премьера запланирована на весну наступившего года, подробности она описывает в своей группе в ВК: https://vk.com/alina_deliss