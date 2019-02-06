Алина Делисс раскрыла секреты успеха альбома «Такси»

«Неошансон, - это не сформированный какими-то людьми закрытый жанр, наоборот, это попытка стереть границы сознания настоящей песней, в которой самое главное - не рифма или модное звучание семпл, а текст. Самое важное в песне - правда, именно она находит ключ к каждому сердцу», - размышляет певица.



Алина Делисс

Лучшие работы за 10 лет карьеры Алина Делисс выпустила в составе альбома, названном по главному хиту «Такси», которую специально для неё написал киевский автор Антон Пустовой, ставший главным хитмейкером минувшего года, подаривший миру песни «Цвет настроения синий», «Пьяная Вишня», «Зять»...

«Наша жизнь - это движение. В этом мире мы как в такси: приходим, рассказываем свою историю, слушаем чужие истории и сами выбираем свой путь дальше», - философствует певица, размышляя о названии сборника.

С особенной теплотой альбом приняли на родине певицы в Молдове, поскольку в пластинку вошли три песни на молдавском языке.

Альбом «Такси» доступен в Apple Music, Google Play и других мировых музыкальных маркетах: http://smarturl.it/AlinaDelissTaxi