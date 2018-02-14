Алина Делисс соединяет сердца и дарит ключи миллионам

В этот день на мировых музыкальных маркетах появилась песня Lacăte (Замки), посвященная сложным отношениям возлюбленных. "Подожди, не уходи. Прошу тебя, останься ещё немного. Я лишь твоя, какая есть, хорошая и плохая, которая ждет тебя день и ночь" - эти слова знакомы почти каждому который пережил или переживает сложные моменты в отношениях. Теперь их будут не просто говорить, но и петь миллионы жителей Молдавии и Румынии.

- Возможно, когда-то песня появится и в русскоязычном варианте, - загадочно улыбаясь, подсказывает Алина. - Но изначально песня была написана на моём родном языке, композитор и автор текста Елиас Тадеус, и я очень надеюсь, что песня по-настоящему тронет сердца и полюбится жителям Молдавии и Румынии.

Песня зазвучала в эфире крупнейших радиостанций, она уже в iTunes и других музыкальных сервисах: http://smarturl.it/lacate.