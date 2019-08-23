Железнодорожный гимн Алины Делисс стал главным хитом августа

Лёгкая танцевальная композиция, написанная легендарной поэтессой Любовью Воропаевой и её соавтором Николаем Архиповым, принесла удачу звезде жанра неошансон, певице и поэтессе Алине Делисс. Новая песня появилась в эфире Дорожного Радио, Милицейской Волны, Радио Родных Дорог и других крупных радиостанций России, и даже на родине певицы, в Молдове, звучит из каждого утюга.

Главный секрет успеха просто: не стоит ограничивать себя ни рамками жанра, ни границами города, ни кругом общения. Смело идти вперёд, вслед за солнцем и верить в себя - именно это и есть тот самый путь к успеху, и чем раньше по нему пойдёшь, тем скорее придёшь к цели - делится размышлениями певица.

"Поезда" - уже четвёртый радиохит Алины Делисс за год, предыдущим трём композициям "Такси", "Песня для дочери" и "Птица" подпевают сотни тысяч людей на постсоветском пространстве, и даже не догадываются, сколько прекрасных сюрпризов впереди.



Алина Делисс

До новогодних праздников певица обещает порадовать своих поклонников ещё минимум двумя новыми хитами.