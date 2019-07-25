Алина Делисс посвятила песню Владимиру Путину

Впечатлённая публика единодушно сошлась во мнении, что это забытая советская песня - настолько она мелодична, душевна, проста и, при этом, содержательна.
Эта песня написана от сердца. Это подарок президенту России Владимиру Владимировичу Путину, - комментирует Алина Делисс, - ведь благодаря ему наша страна пробуждается, возрождается истинный русский дух! И способствует этому, конечно, участие творческих людей, музыкантов, чьи песни помогают проявлять лучшие человеческие качества.
В песне "Родина" есть всё то, что символизирует страну: её природа, ресурсы, её масштаб, и, конечно, главное богатство - люди, чья жизнь, как песня - мудрая, разумная, честная, красивая, сердечная и душевная, - делится эмоциями Алина Делисс, - эта песня написана сердцем, будет услышана - сердцем, и станет приятным подарком для Владимира Владимировича, а также всей нашей стране и народу.
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