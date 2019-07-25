Алина Делисс посвятила песню Владимиру Путину

17 ноября в Московском Доме Книги она представит и свой новый альбом, в который войдут песни, ставшие хитами на радиостанциях России, Молдовы и Казахстана, композиции, популярные на крупнейших мировых стриминговых сервисах: Apple Music, Яндекс Музыка, Google Play и YouTube Music и свои книги: ставший бестселлером роман для взрослых "86400 секунд счастья" и новую книгу для родителей "Как понять ребенка? Рисуночные тесты для детей".

