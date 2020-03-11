"Два огня, два ножа": Алина Делисс выпустила новый радиохит

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"Мы с тобой, как два огня - обжигаем и обжигаемся. Мы с тобой, как два ножа - больно раним и больно ранимся", - эти строчки, написанные автором песни "О, боже, какой мужчина" Розой Зименс, имеют все шансы обрести в истории российской эстрады не меньший успех, чем главный хит начала 2010-х.

Творческую энергию поэтессы, написавшей ряд хитов для звёзд российской поп-индустрии поддержал её коллега, автор Софии Ротару, Ирины Билык, Эмина и Григория Лепса композитор Виталий Волкомор.

Алина Делисс
Алина Делисс

Певица и актриса Алины Делисс с радостью согласилась на предложение авторов посотрудничать:

- Эта песня - настоящее чудо, когда она звучит - всё вокруг расцветает. С ней в любое время будет весна".

"Композиция станет настоящим бриллиантом в радиоэфирах", - комментирует программный директор одной из московских радиостанций.

Песни Алины Делисс можно услышать в эфире множества популярных радиоканалов, таких как Милицейская Волна, Радио Родных Дорог, Дорожное Радио, Русское Радио Молдова, Авторадио Молдова и других.

Новая композиция доступна в Apple Music, Яндекс Музыка и других мировых музыкальных маркетах.

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