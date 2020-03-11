"Два огня, два ножа": Алина Делисс выпустила новый радиохит

Творческую энергию поэтессы, написавшей ряд хитов для звёзд российской поп-индустрии поддержал её коллега, автор Софии Ротару, Ирины Билык, Эмина и Григория Лепса композитор Виталий Волкомор.
Певица и актриса Алины Делисс с радостью согласилась на предложение авторов посотрудничать:
- Эта песня - настоящее чудо, когда она звучит - всё вокруг расцветает. С ней в любое время будет весна".
"Композиция станет настоящим бриллиантом в радиоэфирах", - комментирует программный директор одной из московских радиостанций.
Песни Алины Делисс можно услышать в эфире множества популярных радиоканалов, таких как Милицейская Волна, Радио Родных Дорог, Дорожное Радио, Русское Радио Молдова, Авторадио Молдова и других.
Новая композиция доступна в Apple Music, Яндекс Музыка и других мировых музыкальных маркетах.
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