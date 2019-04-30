Алина Делисс представит новое ревю в Барвихе

Ей одинаково успешно удаётся создавать и поп-хиты, которые покоряют десятки радиостанций России и мира, и чувственные аудиовизуальные произведения, набирающие множество просмотров в YouTube и даже писать книги, презентации которых проходят на самых престижных площадках столицы.

Новая песня "Родина" - для тех, чьё сердце наполнено любовью к родной стране, её людям, городам и просторам. Новинка станет жемчужиной обновлённой концертной программы "Моя Россия", премьера которой состоится 18 мая в Культурном Центре "Барвиха".

Концерт "Моя Россия" - заслужившая внимание и уважение публики концертная программа, в которой певица от имени друга ведет повествование об истинных человеческих ценностях - любви, друзьях, родных, доме и стране. Независимо от конъюнктуры музыкальной и медиа-индустрии, ревю находит отклик в сердцах многих людей, стремящихся вернуться к истокам, обрести гармонию и смысл жизни. Быть собой певице позволяет абсолютная независимость от продюсерских контрактов, ей посчастливилось быть самой собой, сообщается в пресс-релизе.



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Каждая песня - как целая жизнь, наполненная чувством и смыслом - говорит Алина Делисс, - я буду рада поделиться счастьем и любовью с каждым, кто в этом нуждается.