Алина Делисс выпускает 3 летних хита за один сезон

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Обладательница премии Fashion People Awards, певица Алина Делисс задала хороший летний темп популярным радиостанциям России и СНГ своей песней "Такси" ("Она так сильно любила"), которую специально для неё написал автор хитов Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", Кристины Орбакайте "Пьяная вишня", Наташи Королёвой "Зять" и ряда других популярных песен, сонграйтер Антон Пустовой.

Песня покорила эфиры крупных радиостанций: Милицейская Волна в России, Русское Радио Молдова, Авторадио, Народное радио, Юмор FM в Казахстане и многие другие популярные радиостанции страны и мира с удовольствием ставят песню в эфире по заказам радиослушателей.

Не желая останавливаться на достигнутом, в июле Алина Делисс представила поклонникам поп-музыки ещё одну яркую новинку "Люблю тебя" ("Сильно очень"), которая стала хитом в крупнейших музыкальных сообществах "Вконтакте".

Песня доступна в Apple Music и Google Play: http://smarturl.it/lublutebia

Но и август не останется без яркой новинки: хитом месяца обещает стать ещё одна песня о горячей, как солнце, любви. Она подарит множество ярких счастливых минут искренне влюблённым, просто неутомимым романтикам и весёлым любителям летних дискотек.

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