Алина Делисс показала клип о птице Феникс

Завораживающая новая песня-картина - композиция с этническими мотивами "Птица", была написана для Алины популярным композитором продюсерского центра Григория Лепса, Владимиром Курто.
Режиссёром официального видео стал Георгий Волев, известный по работе со множеством артистов ПЦ Матвиенко, Виктора Дробыша, Макса Фадеева и других именитых продюсеров. Премьера видео состоялась 1 июня на официальном YouTube-канале Алины Делисс.
Съёмки клипа были окутаны мистикой, - рассказывает Алина Делисс, - за моей спиной горел костёр, выше моего роста... когда я взмахнула рукой - он обрушился, съёмочную группу охватил страх, и в то же мгновение я смогла увернуться - так сама природа подсказала идею для красивого финала. Позже мы узнали, что в этот день случился пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Видеоклип на песню "Птица" - это история о птице Феникс, возрождении любви и веры.
Релиз доступен в мировых музыкальных маркетах: orcd.co/AlinaDelissTheBird
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