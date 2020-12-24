Алина Делисс записала главный сюрприз 2021 года

"Мы с тобой, как два огня - обжигаем и обжигаемся. Мы с тобой, как два ножа - больно раним и больно ранимся", - эти строчки, написанные автором песни "О, боже, какой мужчина" Розой Зименс, имеют все шансы обрести в истории российской эстрады не меньший успех, чем главный хит начала 2010-х.