Алина Делисс записала главный сюрприз 2021 года

Свой хит артистка представит в новогоднем концерте телеканала Music Box Gold в компании Валерия Леонтьева, Кати Лель, Дениса Клявера, Алексея Глызина, Стаса Пьехи, Аниты Цой, группы Винтаж и других звёзд российской эстрады.
Но в качестве главного зимнего сюрприза было решено выбрать новую песню "Сам". Её написали: талантливый композитор, работавший со множеством звёзд российской эстрады, и сам состоявшийся артист - участник дуэта "2ОКеана" Владимир Курто и поэт-песенник Константин Арсенев, чьё имя связано с успехом нескольких десятков хитов XX и XXI века.
Песня доступна во всех музыкальных сервисах: https://taplink.cc/alina_deliss.
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