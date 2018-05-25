«Цвет настроения зелёный». Автор хита Киркорова представил новую песню

Песня написана специально для певицы и писательницы Алины Делисс, известной по ряду ярких экспериментов в жанре нео-шансон. Алина признаётся, что новая песня, при всей кажущейся простоте, достаточно глубокая. В её несложном сюжете каждый найдёт отражение одного из событий своей жизни, а текст песни, как матрёшка - выдаёт минимум 3 сюжета, каждый из которых актуален в определённой жизненной ситуации. И, тем не менее, «Такси» - история о большом мире, который живёт в маленьком сердце, полном любви.

В ближайшее время песня будет визуализирована в клип, который стартует в эфире популярных музыкальных телеканалов. В настоящее время песня уже доступна в составе макси-сингла в Apple Music, Google Play, Яндекс Музыка, Deezer, Spotify и других мировых музыкальных маркетах: http://smarturl.it/taxxxi. Песня уже стала хитом в сотне городов благодаря появлению в эфире Милицейской Волны, сервису tophit.ru и целого ряда крупных радиостанций страны.