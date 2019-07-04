Алина Делисс записала гимн железных дорог

- Поезда дальнего следования, электрички, метро и даже простые городские трамвайчики - и разлучают нас с любимыми и вновь соединяют. Потому, железная дорога в нашей необъятной стране - имеет особый романтический статус. Ей и посвящается моя новая песня, - сообщает Алина Делисс.
Автором текста стала легендарная российская поэтесса, лауреат фестиваля «Песня года» Любовь Воропаева, в качестве композитора выступил Николай Архипов.
Песня доступна в мировых музыкальных маркетах: http://orcd.co/poezda.
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