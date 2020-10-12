Алина Делисс покорила YouTube новым видео "Печалька"

В первый день выхода видео набрало более более 400 тысяч просмотров и продолжает уверенно набирать аудиторию.

За модным словом "Печалька", пришедшим из молодёжного сленга, кроется совсем не грустная песня и далеко не скучный клип - его успели оценить редакторы популярных музыкальных телеканалов. В качестве режиссёра видео выступили создатели клипов для Григория Лепса и Стаса Пьехи из компании Volev Production.



Алина Делисс

Новое видео - смелый эксперимент для Алины Делисс, ранее работавшей в традиционных эстрадных жанрах. По словам певицы, она уже решила попробовать новые темы в своём творчестве, и слушатель с энтузиазмом принял новую работу певицы. Песня уже звучит в модных клубах и эфире популярных радиостанций и покоряет зрителей телеканалов Music Box Russia и TVMChannel, и это не последний сюрприз от Алины Делисс этой осенью. (е



Алина Делисс