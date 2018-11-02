Звезда неошансона Алина Делисс представит свои песни и книги в МДК

17 ноября в Московском Доме Книги она представит и свой новый альбом, в который войдут песни, ставшие хитами на радиостанциях России, Молдовы и Казахстана, композиции, популярные на крупнейших мировых стриминговых сервисах: Apple Music, Яндекс Музыка, Google Play и YouTube Music и свои книги: ставший бестселлером роман для взрослых "86400 секунд счастья" и новую книгу для родителей "Как понять ребенка? Рисуночные тесты для детей".

"Возраст 7-10 лет - это время, когда дети перестают чувствовать себя "малышами" и начинают свой путь во взрослую жизнь со всеми её загадками и приключениями. Впрочем, и в этом и в более позднем возрасте им очень важна поддержка родителей. Именно эта тема взволновала меня и как музыканта и как писателя и как маму", - делится Алина Делисс.

В поддержку песни на сервисе tophit.ru была представлена "Песня для дочери", а на официальном YouTube-канале Алины Делисс появилось новое видео, красиво описывающее настроение в межсезонье.

"В любые времена, и самые светлые и радостные, и в самые грустные и тревожные главное наше спасение - это любовь" - комментирует свой новый видеоролик Алина Делисс.

Премьера нового альбома и книг Алины Делисс: 17 ноября, Московский Дом Книги на Новом Арбате, 2 этаж, Литературное Кафе, начало в 17:00.