Алина Делисс работает с режиссёром топовых молодёжных видео

Новое видео, описывающее обычный выходной день успешной леди, появилось на новом официальном YouTube-канале Алины Делисс.

Автор музыки Георгий Барыкин раскрасил песню яркой латиноамериканской палитрой, а поэт Вячеслав Качин выразил в тексте близкое каждому типичному оптимисту отношение к событиям жизни: не важно, грустные они или весёлые, главное, что каждый новый день - подарок.

Режиссёром и оператором нового видео стал автор ряда топовых молодёжных видео, набравших на YouTube миллионы просмотров, Рустам Курташкин. В ближайшее время на YouTube появится ещё одно яркое видео, созданное им для Алины Делисс.

Центр сюжета видео "Окей, небо!": светская львица на отдыхе. Алина Делисс создала забавный комедийный образ современной бизнес леди, пытающейся быть в центре внимания даже в свободное от работы время. Главную мужскую роль, ленивого официанта, сыграл знаменитый стилист Макс Гор.



Алина Делисс "Окей, небо!"

- В любой ситуации важно сохранять чувство юмора, - комментирует сюжет нового видео певица Алина Делисс, - только так можно наполнить свою жизнь действительно яркими запоминающимися историями, которые и составляют книгу жизни.

Песня доступна в мировых музыкальных сервисах: http://smarturl.it/oknebo