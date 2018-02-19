Американская певица Джейн Монхайт снова спела в России

Джейн Монхайт — обладательница двух номинаций на Grammy как сопровождающая певица, выпустила немало альбомов. И не раз бывала в России — первый ее приезд случился сразу в «Крокус Сити Холл» еще в 2011 году. Затем она приезжала в ММДМ, и вот теперь — Зимний театр Сочи.

Джазовому вокалу ее учил сам Питер Элдридж, один из основателей New York Voices. Друг по колледжу барабанщик Рик Монталбано сделал ее солисткой своего квинтета, заодно и женился на ней. Теперь Джейн Монхайт — солистка квартета, в котором играет и ее муж Рик.

Голос у Джейн небольшой, но прекрасно обработанный и чрезвычайно чутко интонирующий. Она поет многочисленные джазовые стандарты, в том числе из Great American Songbook. Все это мило, но совершенно без претензий. Что скорее удивляет от девушки, которую называли в ее 20 лет музыкальным вундеркиндом и чуть ли не второй Эллой Фитцджеральд. Она предсказуема, как танк. Баллада — так баллада с плачущими интонациями, стандарт — стандартнее некуда, ни единой свежей ноты. Джейн словно задалась целью делать «как все». Возможно, поэтому из нее большой джазовой звезды так и не получилось.

Но она искренна и страстна. Джейн Монхайт приятно слушать, голос обогащен множеством обертонов и тембральных красок, особенно в нижнем регистре (который Джейн почему-то почти вообще не использует). Это крепкий середнячок для американского джаза, безусловно лучшего в мире. И ее появление в России каждый раз становится событием.

Отдельно стоит отметить четкую работу аккомпанирующего состава: Рик Монталбано (барабаны), Майкл Канан (пианист) и Нил Майнер (контрабас).

Вадим ПОНОМАРЕВ