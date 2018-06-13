Ariana Grande обручилась с новым бойфрендом

Артистка знакома со своим женихом — Питом Дэвидсоном от силы две недели. Но пара в своих чувствах уверена, сообщают их друзья.

О помолвке было объявлено на днях на одном из светских мероприятий. «Это всего лишь два человека, которым посчастливилось так быстро найти свою любовь. На вечеринке Роберта Паттинсона, которая прошла в минувшие выходные, они сами рассказали о помолвке», — цитируют зарубежные СМИ источник.



Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Удивительно, но за две недели Ариана и Питт успели не только понять, что готовы к семейной жизни. Перед помолвкой влюбленные познакомили своих родителей, пишут «7 Дней». Дэвидсон работает ведущим шоу Saturday Night Live. Примечательно, что певица и телеведущий познакомились еще два года назад, но начали встречаться только после того, как Гранде рассталась с предыдущим возлюбленным — Маком Миллером.