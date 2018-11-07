Ariana Grande стала «Женщиной года» по версии Billboard

Певица получит награду на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.

"Будучи уверенной в своих убеждениях, она последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который часто не гостеприимен к столь несгибаемым молодым женщинам. У нее есть мужество, она делает лучшую музыку в своей карьере, и она абсолютно заслуживает быть "Женщиной года", — заявил вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано.



Ариана Гранде

Billboard отмечает, что Гранде использует свое влияние для поддержки идей, в которые она верит. Певица выступает за ограничение продажи оружия, гендерное равенство, права ЛГБТ и движение против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter. После взрыва на ее концерте в Манчестере в 2017 году певица помогла организовать благотворительный концерт One Love Manchester, который собрал более 23 миллионов долларов для помощи жертвам теракта и их семьям.

В 2015 году премия Billboard "Женщина года" была присуждена Леди Гага, в 2016-м – Мадонне, в 2017-м — Селене Гомес.

Billboard является еженедельным американским журналом о музыкальной индустрии. В частности, журнал известен своими музыкальными хит-парадами и чартами лучших песен вне зависимости от жанра. Кроме этого ежегодная премия Billboard лучших исполнителей является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии США.

РИА Новости