Би-2 и Монеточку объединили «Нити ДНК»

Второй релиз «Курток Кобейна» называется «Нити ДНК». Дуэт Шура Би-2 исполнил с певицей Монеточкой.

- Для меня Би-2 – это группа-легенда, которой я давно восхищаюсь, - говорит Монеточка. - Я равняюсь на них во многом. И записать вместе с Шурой песню было для меня супер-интересно.

- Эту песню сочинил наш друг Олег Чехов. Когда Лёва её услышал, он сразу предложил пригласить Монеточку, - рассказывает Шура Би-2. - Я очень признателен ему за эту идею, потому что наши голоса в результате очень интересно сошлись, и, по-моему, получилась отличная песня! В начале сентября на новую песню «Курток Кобейна» был снят клип, режиссёром которого стал Игорь Шмелёв, снявший не одно видео для группы Би-2.

- Песня «Нити ДНК» очень нежная и наивная, что дает режиссёру карт-бланш в создании клипа, - добавляет Монеточка. - Здесь можно было реализовать любую идею, и то, что мы сняли, на мой взгляд, получилось максимально странно, необычно, модно и стильно. Я люблю пробовать себя в разных образах, в разных ипостасях – и это был ещё один такой офигеннейший опыт! Я побывала и жар-птицей, и царевной-красавицей, попробовала и другие необычные яркие образы, возможно, для меня совсем не характерные – тем интереснее мне было это делать.