Букмекеры прогнозируют победу Кипра на «Евровидении»

Об этом свидетельствует сводка данных главных букмекерских контор, опубликованная на сайте Eurovisionworld.com, передает РИА Новости.

Португалия в этом году впервые принимает Евровидение. Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы. После первого полуфинала фаворитом букмекеров стала Форейре, которая выступает с песней "Fuego". Вторую строчку рейтинга, по сводным данным десяти букмекерских контор, занимает Рыбак, который в 2009 году стал победителем конкурса. На Евровидение-2018 артист привез композицию "How to write a song", с ней он выступит во втором полуфинале в четверг. На третьем месте оказалась Нетта с песней "Toy".

В первую десятку вошли также представители Франции, Швеции, Литвы, Эстонии, Чехии, Болгарии и Молдавии.

Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова с песней "I Won't Break", она выступит во втором полуфинале под шестым номером. Пока певица занимает лишь 24-ю строчку рейтинга букмекеров.