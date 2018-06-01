Бьянка выпустила ЕР «Чем мне любить»

– Работа над альбомом проходила достаточно длительный период, - рассказывает Бьянка. - Я находилась в творческом процессе, в поисках. Многие композиции, по моему мнению, не достаточно подходили, поэтому они были исключены из пластинки. Но в итоге я решила выпустить сокращённую версию альбома именно из тех песен, которые меня реально качают, и я ими довольна на 100%!

В записи мини-альбома помогал будущий муж певицы Роман Безруков и бессменный битмейкер, друг и коллега - Тарас Ващишин, с которым Бьянка сотрудничает ещё времён релиза дебютного альбома «Русский народный R’n’B». Над синглом "В чувствах" работал известный саундпродюсер Андрей Чёрный.