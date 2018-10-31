«Чайф» переиздал «Шекогали» на CD и виниле

Юбилейное переиздание альбома «Шекогали» выйдет на винил и CD.





Виниловая версия - лимитированное издание на двух пластинках с приложением CD-версии. Тираж виниловых пластинок в количестве 300 штук будет пронумерован и доступен в продаже в городах, где пройдут концерты, приуроченные к юбилею альбома. В каждый город группа сможет привезти всего по десять экземпляров такого издания.

Юбилейное переиздание на компакт-диске будет с твердой обложкой. Хорошо известное содержание альбома дополнено первоначальной фанковой версией песни «Время не ждёт» (она была написана именно для «Шекогали») и версией песни «Кошка» 1998 года (на компакт-диске).