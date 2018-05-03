Доход от продажи Spotify инвестируют в музыкальный бизнес Sony

Акции компании быстро превысили первоначальную оценку в 132 доллара и во время торгов их курс доходил до 169 долларов за штуку, чем поспешила воспользоваться Sony, имеющая долю в Spotify.

По данным Variety, музыкальному подразделению Sony Music Entertainment принадлежало 5,7% акций Spotify или 10,16 млн ценных бумаг. Решение об инвестициях в Spotify в 2008 году принял тогдашний глава японской корпорации Говард Стрингер (Howard Stringer).

Sony объявила о продаже 17,2% из принадлежащей ей доли Spotify, что, предположительно, принесло ей более четверти миллиарда долларов. После транзакции на руках у Sony Music осталось 8,4 млн акций Spotify, что соответствует доле в 4,7%.

В пресс-релизе Sony не раскрывается точная сумма, которую получила компания в результате продажи ценных бумаг. Однако из пресс-релиза японского вендора следует, что если бы в день транзакции компания решил избавиться от всех своих акций Spotify, то с учетом стоимости бумаг в 149,01 доллара на момент закрытия Нью-Йоркской биржи 3 апреля, ее доход составил бы около 105 млрд иен (983 млн долларов), сообщает Dailycomm со ссылкой на Engadget.

В свою очередь, обозреватели Variety отмечают, что в день сделки курс акций Spotify колебался в диапазоне от 165,9 до 149,01 доллара. Продав 1,74 миллиона акций даже по наименьшей цене Sony должна была получить не менее 260 млн долларов.

"Никогда не ожидал, что наследие Стрингера способно принести такую прибыль", - прокомментировал в интервью Nikkei эксперт японской инвесткомпании, имя которого не уточняется.

По данным издания, Sony направит полученный доход на развитие собственного музыкального бизнес, стоимость которого оценивается в 10 млрд долларов США. Глава Sony Music Entertainment Роб Стрингер (Rob Stringer) заявил, что компания продолжит вкладывать средства в создание контента, расширение музыкальных каталогов и привлечение независимых артистов.