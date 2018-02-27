Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

По данным доклада, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.



Эд Ширан

Отмечается, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.

Согласно докладу, в 2016 году этот рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк, который в этом году опустился на второе место с альбомом More Life.

Третье место в рейтинге заняла кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.

В десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

РИА Новости