Ed Sheeran впервые выступит в России

Эд Ширан не только один из самых коммерчески успешных артистов современности, но и один из наиболее востребованных музыкантов – прямо сейчас он продолжает свой мировой стадионный тур “Divide” в Северной Америке. Во время летних концертов в Великобритании Эд собрал более 1,1 миллиона своих поклонников и отыграл четыре концерта на лондонском стадионе Уэмбли – это стало самым большим сольным туром (без участия группы) в английской истории. В следующем году Ширан продолжит свой тур “Divide” и впервые выступит в Москве.



Эд Ширан

Эд Ширан, в 2017 году ставший самым продаваемым мировым артистом (по рейтингу IFPI), выпустил свой третий студийный альбом ‘÷’ (Divide), принесший ему «Грэмми», в марте прошлого года. Автор-исполнитель целого поколения, Эд постоянно находился на вершинах мировых чартов с момента выхода альбома. На данный момент продано более 15,5 миллионов копий альбома, включающего в себя синглы “Shape Of You” (занял третье место в рейтинге самых коммерчески успешных синглов за все время в Великобритании и стал самым прослушиваемым треком на Spotify), “Castle on the Hill’, “Galway Girl”, “Perfect” (стал номером один в рождественском чарте Великобритании в 2017 году) и “Happier”.

В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Грэмми, получил 4 премии Айвора Новелло, 5 премий Brit Awards, 6 премий Billboard Awards и многие другие.

Билеты на московский концерт поступят в продажу в четверг, 27 сентября, в 12:00 по московскому времени.