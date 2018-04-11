«Евровидение» уменьшило Украине штраф за недопуск Самойловой

Изначально штраф составлял €200 тысяч, но телекомпании удалось снизить его до €150 тысяч. Эти средства будут вычтены из €800 тысяч, которые организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз, должен перечислить украинской телекомпании.

«Европейский союз вещателей должен НОТУ больше €800 тысяч (за рекламу на «Евровидении-2017» — RNS). Так что штраф спишут таким образом, что НОТУ просто получит меньшую сумму», — сообщил RNS председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Как ранее сообщал Аласания RNS, изначальный штраф телекомпании за недопуск Самойловой составлял €200 тысяч, потом был снижен до €150 тысяч, и НОТУ собиралась его дальше оспаривать.