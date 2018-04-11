«Евровидение» уменьшило Украине штраф за недопуск Самойловой

Опубликовано пользователем

Штраф Национальной общественной телерадиокомпании Украины за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение» будет вычтен из доходов телекомпании от показа рекламы во время трансляции «Евровидения-2017».

Изначально штраф составлял €200 тысяч, но телекомпании удалось снизить его до €150 тысяч. Эти средства будут вычтены из €800 тысяч, которые организатор «Евровидения», Европейский вещательный союз, должен перечислить украинской телекомпании.

«Европейский союз вещателей должен НОТУ больше €800 тысяч (за рекламу на «Евровидении-2017» — RNS). Так что штраф спишут таким образом, что НОТУ просто получит меньшую сумму», — сообщил RNS председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Как ранее сообщал Аласания RNS, изначальный штраф телекомпании за недопуск Самойловой составлял €200 тысяч, потом был снижен до €150 тысяч, и НОТУ собиралась его дальше оспаривать.

Быстрый поиск: 