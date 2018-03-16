Фадеев: Продюсерского центра Максима Фадеева больше нет

«ПЦМФ больше нет. Мы расторгли все продюсерские контракты с артистами, - говорит Фадеев. - В 1993 году я начал сотрудничать как продюсер со своим первым артистом. В то время музыкальный бизнес был другим – мы были новаторами и в музыке, и в подходе к самому бизнесу. Сегодня артисты становятся другими, в том числе, я имею ввиду и тех, с кем работаю на протяжении многих лет, и самого себя. Вместе мы выросли из отношений "продюсер - артист". Новый бэкграунд нашей работы – партнёрский подход. Мы не только избавляемся от старого названия – Продюсерский Центр и в силу вступает новое название – МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕЙБЛ MALFA, но и полностью меняем бизнес-стратегии. Я много говорю о новом шоу-бизнесе, и для того, чтобы построить его с нуля, нужно обновить то, что уже ждало изменений. Мы начинаем с себя. Наступило время личностей, когда артист сам создаёт тренды и работает над своим образом – это новая, ещё неотработанная для большинства схема, но мы идём на этот риск. Вы часто пишете, что я сам стал гораздо реже делиться собственным материалом – я обещаю, что это исправлю. Кроме этого, мы создаем онлайн-площадку для новых артистов, где каждый из вас сможет поделиться лично со мной своими демо и получить фидбэк.

Наверняка, вы давно ждете от нас новый материал – уже скоро будет много экспериментов с музыкой, видео. Мы уже начинаем. Прямо сейчас. ПЦМФ больше нет. Есть MALFA.»