«Геликон» устроит оперно-балетный вечер Стравинского

25 апреля в зале «Стравинский» будет звучать его музыка, но – в разных жанрах. В первом отделении геликоновцы представят оперу «Соловей», во втором артисты Государственного Академического Театра Классического Калета Н. Касаткиной и В. Василёва исполнят легендарный балет «Весна священная». Соединение этих двух произведений в одну программу не случайно: первый акт «Соловья» был закончен в 1909 году, затем в жизни Стравинского наступил период написания балетов. Все началось с оркестровки нескольких пьес Шопена для «Шопенианы» Михаила Фокина, затем один за другим, как по волшебству, появились три великолепных «дягилевских» балета: «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная».

Для Дмитрия Бертмана творчество Стравинского имеет особое значение. «Моя жизнь со Стравинским плотно связана, это безумно театральный композитор, – признался режиссер перед премьерой «Соловья» в 2014 году. – «Геликон» открылся «Маврой» Стравинского, с этого произошло его рождение».

Премьера «Соловья» состоялась 26 мая 1914 года на сцене Парижской Оперы, в экзотических декорациях Александра Бенуа. В 1917 году Стравинский превратил музыку оперы в симфоническую поэму «Песнь соловья», которую Леонид Мясин не замедлил превратить в новый балет, оформленный Анри Матиссом. Новую хореографию создал Джордж Баланчин. Но опера «Соловей» оказалась долговечнее балетов знаменитых хореографов, и по-прежнему, хоть и редко, появляется на лучших оперных сценах мира.

Балет «Весна священная» в постановке балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василёва в свое время для отечественного музыкального театра означал невероятный прорыв – прорыв репертуарный, хореографический, стилистический, философский, мировоззренческий…По сей день этот балет продолжает абсолютно магически действовать на аудиторию. Касаткина и Василёв были первыми, кто после 1917 года осмелился поставить в нашей стране эпохальный балет на музыку Игоря Стравинского. Эмигрант Стравинский считался практически запрещенным композитором. Новаторскую и сложную музыку многие не воспринимали. Наталия Касаткина и Владимир Василёв поняли её глубоко и адекватно.

«Нас довольно много ругали за то, что из картин мы сделали сюжетный спектакль, - говорит Наталия Касаткина. – Но мы услышали в этой музыке историю, которую и рассказали. Если бы история не была органичной, музыка бы сопротивлялась ей. И драматичный финал мы тоже услышали – когда человек восстает против идола, и это надежда»…

Версия Наталии Касаткиной и Владимира Василёва получила одобрение автора, композитора Игоря Стравинского.