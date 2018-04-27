«Геликон» возобновляет cпектакль «Упавший с неба»

В канун Дня Победы 6 мая впервые после реконструкции здания театра на Большой Никитской театр «Геликон-опера» представляет уникальный спектакль «Упавший с неба» по мотивам оперы «Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Последняя опера С. С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» была завершена всего через три года после окончания войны, по горячим следам. Судьба ее оказалась нелегкой: она была сразу же отвергнута на самом высоком официальном уровне, а вскоре, на пленуме Союза композиторов оперу раскритиковали за диссонантность, недостаточную мелодичность, а также за «искажение облика советских людей». В смелой новаторской постановке Дмитрия Бертмана, созданной «Геликоном» к 60-летию Великой Победы, почти забытая опера обрела новую жизнь. Но, по словам обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина, «Это спектакль не о забытой опере, а о забытом подвиге. О том, что люди, своей кровью оплатившие победу, сегодня выброшены из жизни, и вспоминают о них только по большим праздникам. В своем предуведомлении к спектаклю Дмитрий Бертман очень к месту напомнил о судьбе Алексея Маресьева, человека-легенды, смерть которого в 2001 году прошла незамеченной».

«Этим спектаклем мы пытаемся извиниться перед нашими дедушками, которые смогли сохранить на карте мира Россию, искренне обладая редким для нас качеством – патриотизмом. Они защитили наши семьи, они провели нас через геенну огненную истории, – говорит Дмитрий Бертман. – Опера Сергея Прокофьева, великого гражданина России, стала последней, написанной им под плетью сталинизма. Но Прокофьев остался Прокофьевым – гениальным драматургом. Про эту оперу ходили легенды, в фольклоре ей приписывали тексты, которых там нет… Мы предлагаем свою сценическую редакцию начала XXI века – катастрофу упавших с неба в наше время».

Режиссер-постановщик спектакля – народный артист России Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик – народный артист России Владимир Понькин, сценография и костюмы – заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, художник по свету – Дамир Исмагилов. 6 мая за пультом оркестра театра будет дирижер Михаил Егиазарьян.

Показы спектакля состоятся в зале «Стравинский» 6 мая в 15 часов и в 19 часов.