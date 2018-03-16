Голос Макса Фадеева стал основой нового музыкального проекта

Программисты музыкального лейбла Malfa создали специальное программное обеспечение, которое является прорывом в музыкальной индустрии нашей страны. В основе этой системы заложено преобразование голоса. По сути - это синтез всех интонаций, ударных, шипящих и прочих звуков, которыми наделен голос реального обладателя. Технически - это запись звуков на аудиодорожки, которые преобразованы в голос электронного персонажа. После этого в программу добавили нотные партии и задали программе условия исполнения. Первоначальный вариант голоса, на котором строится база, принадлежит Максиму Фадееву.

«Я назвал новый проект Malfa. Честно говоря, я еще сам не знаю, что это за персонаж - будет это мужчина или женщина, как он будет выглядеть и какими качествами наделен. Но могу сказать точно - это настоящее рождение сверхнового, о чем десятки лет назад я мечтал, а сегодня имею честь представить вам», - говорит продюсер.