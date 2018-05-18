Григорий Лепс находится в больнице

Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации певца с переломами ребер.

"С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений", - сказала Мостакова. Пресс-секретарь отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о травме.

Согласно афише на сайте Лепса, ближайшее выступление артиста запланировано на 21 мая в столице Узбекистана Ташкенте.