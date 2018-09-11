Группа «Чайф» сняла клип «Что мы делали в прошедшем году»

Наша жизнь всё больше перемещается в виртуальное пространство: не дружеское рукопожатие, а лайк, не признание в любви, а сердечко. «Миром правят секс, еда и коты!» Но в наших силах продолжать жить так, как нравится нам, - говорится в пресс-релизе к клипу.

В 2018 году исполняется 20 лет альбому группы ЧАЙФ — «Шекогали». Пластинка записана в крошечной бюджетной студии в год экономического кризиса в стране. Среди песен «Шекогали» — хиты, которые вошли в золотой фонд российского рок-н-ролла и исполняются практически на каждом концерте.

Юбилей «Шекогали» ЧАЙФ отметит масштабным туром. На каждом его концерте альбом прозвучит полностью: от крайне редко исполняемых «Сентябрь» или «Шекогали до зари» до визитных карточек «Аргентина-Ямайка – 5:0» и «В её глазах». Во время юбилейного «Шекогали»-тура на сцене также будут опробованы песни, написанные для нового альбома. ЧАЙФ исполнит хиты, которые входят в так называемую обязательную программу, и с других своих альбомов.