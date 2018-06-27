Гуцериев объединил продажи рекламы на своих радиостанциях

С 01.07.2018 г. рекламный инструментарий «Радио Шансон» (московский и федеральный эфир) будет эксклюзивно реализовываться на базе холдинга Krutoy Media.

Соответствующий договор был заключен между АО «Региональный радиоканал» («Радио Шансон») и ООО «Радио-Любовь» (представляет рекламные возможности 7-ми радиостанций: Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Восток FM», «Весна FM», «Радио Русский Хит», «Радио ЗВЕЗДА»). Договор вступает в силу 01.07.2018 г.

По данным Mediascope за период октябрь 2017 г. – март 2018 г. совокупная доля аудитории 4-х продаваемых федеральных радиостанций (Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон», «Радио ЗВЕЗДА») в России составляет 13,1%.

Совокупная доля 8-ми московских радиостанций (Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон», «Такси FM», «Восток FM», «Весна FM», «Радио Русский Хит», «Радио ЗВЕЗДА») по данным Mediascope за период март – май 2018 г. составляет 13,5%. Таким образом, сейлз-хаус Krutoy Media входит в тройку лидеров столичного рекламного рынка среди всех радиохолдингов по доле аудитории.

«Радио Шансон» вещает на территории всех субъектов Российской Федерации. Количество передатчиков составляет 254. По данным Mediascope за период октябрь 2017 г. – март 2018 г. «Радио Шансон» входит в 10-ку самых популярных радиостанций страны, занимая 7-ю позицию. Объем ежедневной аудитории радиостанции в России составляет 9,5% (6 млн человек), объем еженедельной аудитории – 24% (15,3 млн человек).

Генеральный директор Krutoy Media Юлия Голубева: «Появление дополнительного инструментария успешной федеральной станции – это гарантированный шаг к увеличению доли продаж».

«Консолидация продаж, безусловно, правильное решение. Мы уверены, что наше объединение позволит Радио Шансон показывать стабильный рост доходов», – прокомментировал финансовый директор «Радио Шансон» Антон Смирнов.

Коммерческий директор Krutoy Media Александр Черкавский также отметил перспективность объединения: «Совокупность 4-х федеральных радиостанций и 8-ми московских позволит всей группе усилить позиции на рынке. Рекламодатели смогут консолидировать свои бюджеты и получить наиболее сбалансированные, оптимизированные предложения».