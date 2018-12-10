Испания будет судить Шакиру за налоговые преступления

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Прокуратура Барселоны подаст иск против певицы Шакиры за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на El Pais, Налоговая служба завершила расследование, в ходе которого выяснила, что в период с 2012 по 2014 годы она не платила в Испании подоходный налог и налог на имущество, общая сумма задолженности составила 14,5 миллиона евро.

Прокуратура, отклонив аргументы адвокатов, уведомила их, что в ближайшее время подаст иск о совершении трех налоговых преступлений.

Шакира
Шакира

В конце 2017 года налоговики заподозрили, что в течение четырех лет, c 2011 по 2014 годы, певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны. Ее представители уверяли, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом. Налоговые органы также заявили, что Шакира должна отчитываться за все доходы, полученные ею не только на территории Испании, но и за границей.

С 2010 года колумбийка состоит в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году.

В феврале 2018 года певица оплатила первую задолженность – за 2011 год на общую сумму в 20 миллионов евро. Теперь в судебном порядке будет решено, должна ли она погасить и остальную сумму.

Сама Шакира заверяет, что "всегда выполняла свои налоговые обязательства" и "ничего не должна испанским налоговым органам", цитирует заявление ее службы по связям с общественностью газета La Vanguardia. Она сообщает, что помимо 20 миллионов, заплаченных за 2011 год несколько месяцев назад, недавно певица заплатила 14,5 миллиона за 2012, 2013 и 2014 годы. В заявлении также говорится, что случай Шакиры "уникальный, поскольку она является иностранной гражданкой в Испании, чьи доходы практически полностью (на 96%) она получает за границей".

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