«Крематорий» выпустил сборник ранних песен «Antiquus»

В релиз, изданный Первым музыкальным издательством, вошло 17 треков.

Почти все песни, вошедшие в «Antiquus», были написаны Арменом Григоряном в начале 80-х и частично изданы на ранних акустических записях «Крематория» в 1983 -1984 годах, а также на альбоме «Рок-н-ролл» в 2003 году.

Версии песен «Джентльмены и Леди», «Брюс -колдун» и «Глотатель портвейна» издаются впервые. Трек «Сладкая жизнь», записанный другом Григоряна Игорем Калибабчуком во время «концерта на кухне» в 1983 году, много позже всплыл из небытия, благодаря найденной им на антресолях магнитофонной катушке. В 2016 году усилиями музыкантов «Крематория» эта песня была восстановлена, перезаписана и впервые публикуется в этом сборнике.

Сюжеты подавляющего большинства композиций взяты из реальной жизни, а их персонажи — яркие обитатели московских квартир, мужчины и женщины, со своими историями взаимоотношений, полных любви, страсти, приключений, обид, расставаний и мести.

Альбом выходит в год 35-летнего юбилея группы. Отдавая дань истокам и камерно-квартирному периоду, с которого начинается отсчёт крематорской летописи, одновременно музыканты попытались сохранить оригинальное звучание, используя инструменты тех лет, в частности 12-ти струнную ленинградскую гитару Армена Григоряна, и тем самым сделать подарок всем крематорским коллекционерам и любителям антиквариата.