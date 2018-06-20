Лариса Долина завязала с диетами

Однако сейчас артистка отказалась от всех ограничений в еде.

«Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Но столько разных способов сегодня, что не могу определиться», - заявила Лариса Александровна.



Лариса Долина

Поклонники помнили, что в середине 1980-х певица была обладательницей пышных форм, а потом очень сильно похудела и изрядно помолодела. Артистка признавалась, что, несмотря на огромную любовь к сладкому, позволяет себе есть конфеты лишь несколько раз в год, пишет Starhit.

«К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела. А я по своему опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного. Важен и спорт. Без физической нагрузки я бы просто скинула несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими», - объяснила певица.