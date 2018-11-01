Максим Фадеев поможет детям заснуть

Случилось так, что под эту песню ребенок начал засыпать мгновенно. Он решил выпустить её абсолютно для всех малышей, чтобы все беспокойные детишки засыпали под нее.

- Мы дарим нашим детям воспоминания, которые потом согревают их всю жизнь, - говорит Максим. - Музыка развивает в них духовность и ощущение гармонии - с миром, с самими собой. Именно поэтому так важно с ранних лет приучать детей слушать музыку, заниматься ей. Пойте Новую Колыбельную своим детям, внукам, крестникам, племянникам...

На новую колыбельную был снят клип, в съемках которого приняли участие родной брат Максима Фадеева Артём со своей женой Олей и детьми Евой и Тимой. А также родной брат Оли Серябкиной Олег со своей женой. И их сын Максим. А также сотрудник MALFA Юля со своими малышами Гошей и Софой.