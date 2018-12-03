Музыканты «Чайфа» стали свидетелями ЧП на борту самолета

Сначала «Чайф» вместе с остальными пассажирами долго морозили в автобусе с открытыми дверями в - 25° на взлетном поле, а затем пассажирам пришлось лететь в салоне в условиях невыносимой жары.

Журналисты E1.RU также стали свидетелями ЧП в самолете. Когда трап отъехал от самолета, в салоне стало невыносимо жарко, а из кондиционеров пошел обжигающий воздух. Бортпроводницы успокаивали пассажиров, уверяя, что кондиционирование воздуха в салоне заработает, когда самолет поднимется в небо, однако вылет откладывали. Стюардесса пыталась просить прощения за происходящее перед Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым, которые сидели в первом ряду.

— Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь! — взорвался Бегунов.

Извинений перед пассажирами всё равно не последовало.

Когда самолет превратился в парилку, Шахрин встал со своего места и от лица пассажиров отправился требовать объяснений от пилотов. Через 30 минут задержки вылета и маринования людей в горячем салоне самолета командир всё-таки вышел на связь:

— Трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку, запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной.

Однако температура не нормализовалась и после взлета. В небе нескольким пассажирам из-за духоты стало плохо — их приводили в себя нашатырём, водой и влажными полотенцами.

Бортпроводники пообещали составить рапорт.

Как стало известно позже, Следственный комитет проведет проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета. По результатам будет принято процессуальное решение. Об этом сообщается в твиттере ведомства.