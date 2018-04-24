На «Евровидении 2018» впервые за 9 лет не будет «красной дорожки»

Тема конкурса песни «Евровидение 2018» вращается вокруг океанов, в связи с этим организаторы решили заменить традиционный красный ковер ярким синим ковром.

Церемония «Blue Carpet» (синей дорожки) состоится на берегу реки Тежу рядом с Музеем искусства, архитектуры и технологии (МААТ) 6 мая в 17:00 по местному времени и будет транслироваться в прямом эфире RTP1 в Португалии, а также на официальном канале YouTube на Евровидении.

В «Blue Carpet» будут участвовать актриса и телеведущая Клаудия Семедо, радиоведущий Инес Лопес Гонсалвис, актер и телеведущий Педро Грейнджер и основатель и художественный руководитель Teatro Praga Педро Пеним.