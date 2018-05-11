Определен порядок выступлений участников в финале «Евровидения 2018»

"Порядок выступления строится таким образом, чтобы каждый артист имел возможность выделиться. Продюсеры обращают внимание на жанр песни, на то, кто выходит на сцену — один исполнитель или коллектив, какой реквизит они используют и многие другие моменты", — говорится в сообщении на сайте.

Открывать концерт будет украинский певец Melovin, вторым станет коллектив из Испании Альфред и Амайа, третьей на сцену выйдет певица из Словении Лея Сирк. Закрывать концерт будут артисты из Италии Эрман Мета и Фабрицио Моро.

Порядок выступления стран-участниц:

01. Украина

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия