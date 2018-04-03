Определена очередность выступления участников «Евровидения 2018»

В январе текущего года состоялась жеребьевка, в результате которой определились участники полуфиналов. Очередность выступления участников полуфиналов с 2013 года определяют продюсеры шоу, чтобы создать более захватывающее телевизионное зрелище.
Распределение выступающих на «Евровидении 2018» следующее:
Первый полуфинал
1. Азербайджан
2. Исландия
3. Албания
4. Бельгия
5. Чешская Республика
6. Литва
7. Израиль
8. Беларусь
9. Эстония
10. Болгария
11. F.Y.R. Македония
12. Хорватия
13. Австрия
14. Греция
15. Финляндия
16. Армения
17. Швейцария
18. Ирландия
19. Кипр
Второй полуфинал
1. Норвегия
2. Румыния
3. Сербия
4. Сан-Марино
5. Дания
6. Россия
7. Молдова
8. Нидерланды
9. Австралия
10. Грузия
11. Польша
12. Мальта
13. Венгрия
14. Латвия
15. Швеция
16. Черногория
17. Словения
18. Украина
Сразу же после второго полуфинала утром 11 мая станет известен порядок выступления стран-участниц в финале конкурса.
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