Перед «Евровидением» в Лиссабоне усилены меры безопасности

"Португалия – 08-12.05 конкурс песни «Евровидение-2018» в г.Лиссабон. Усилены меры безопасности. Вероятны сбои в работе общественного транспорта в местах проведения мероприятия (Parque das Nações, Praça do Comércio)", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

"Евровидение-2018" пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал – 12 мая. Представлять Россию на конкурсе будет Юлия Самойлова, она выступит с песней "I Won’t Break" во втором полуфинале.