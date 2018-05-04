Премьера оперы Таривердиева «Женитьба Фигаренко» состоится в «Геликоне»

На сцене Белоколонного зала княгини Шаховской ее представят студенты ГИТИСа мастерской народного артиста России профессора Дмитрия Бертмана.

Судьба этого произведения оказалась трудной: опера никогда не исполнялась при жизни композитора. В 2016 году в Большом театре на фестивале «Запомни этот миг!», посвященном 85-летию со дня рождения Микаэла Леоновича, прозвучали ее фрагменты. И вот теперь, спустя 18 лет после создания, опера впервые в мире будет представлена на сцене театра «Геликон-опера».

«Над этой оперой Микаэл Таривердиев работал в 1989–1990 годах. И, как часто это делал, записал целиком ее на диктофон, – вспоминает музыковед, президент Благотворительного фонда Микаэла Таривердиева Вера Таривердиева. – Когда писал, очень веселился. Опера действительно получилась смешной. Сюжет – как принято определять сегодня такие вещи – римейк «Свадьбы Фигаро». Все девять персонажей, перекочевавших из комедии Бомарше, фигурируют под измененными, но узнаваемыми именами. Фигаро стал Фигаренко. Он тоже парикмахер, хочет открыть частную парикмахерскую. Сюзанна стала Сюзоновой, она невеста Фигаренко и помогает ему в осуществлении его идеи. Граф Альмавива стал Евграфом Альмовивовым, зам. начальника горисполкома, Керубино – Керубиновым, столичным журналистом… В каком-то смысле эта опера – загадка, разгадывать которую еще предстоит. Сам Микаэл Леонович считал, что это лучшая его опера».

Жанр оперы композитор определил как «комическая опера-гротеск». «Разгадывать» её будут режиссер Галина Тимакова и студенты ГИТИСа. Сценографию и костюмы создает Сергей Егоров. Над музыкальной частью постановки работала недавно ушедшая из жизни Марина Попова. Сейчас премьеру готовит главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов.

Премьерные показы состоятся 17 и 18 мая в 19:00 в Белоколонном зале княгини Шаховской.