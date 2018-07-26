Сергей Шнуров заработал больше Киркорова и Лепса

​Издание составляло рейтинг исходя из трех показателей: доходы за год, количество упоминаний в СМИ и количество запросов в «Яндексе». По оценкам издания, совокупный доход всех участников рейтинга за год вырос на треть, с $155 млн до $211 млн.

Среди музыкантов больше всех заработал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ($13,9 млн). Он занимает вторую строчку рейтинга, уступив хоккеисту Александру Овечкину. Далее следуют музыканты: Филипп Киркоров ($8,9 млн) и Григорий Лепс ($8,2 млн). Дима Билан занял седьмое место с доходом $7,7 млн.



Первая десятка рейтинга