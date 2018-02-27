Shakira заплатила €20 млн налоговым властям Испании

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Популярная колумбийская певица Шакира выплатила финансовым властям Испании 20 миллионов евро для урегулирования претензий со стороны налоговых органов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

С 2010 по 2017 годы колумбийка состояла в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году. Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.

Шакира
Шакира

По данным издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговой инспекции Каталонии, оформленных еще в 2011 году. Отмечается, что певица вынуждена погасить первый транш "задолженности", чтобы иметь возможность обжаловать решение налоговиков.

Ранее представители певицы заявляли, что она проводила в Испании менее 183 дней, установленных законом, чтобы считаться налоговым резидентом.

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